Cabo Verde à procura de apoios para implementar Acordo de Facilitação de Comércio

Cabo Verde acolheu, nos últimos dois dias, uma reunião internacional com o objectivo de implementar o Acordo de Facilitação do Comércio da Organização Mundial do Comércio.

No final do encontro, em declarações ao Expresso das Ilhas, João Vitorino, director geral das Alfandegas de Cabo Verde, explicou que este acordo que Cabo Verde ratificou recentemente "trata essencialmente da questão da facilitação do comércio transfroteiriço. O comité vai tratar da questão da facilitação do comércio no sentido de reduzir o tempo de desembaraço aduaneiro de mercadorias. Vai introduzir melhorias nos procedimentos e também no ambiente de negócios, na vertente do comércio externo".

Dessa forma, ao longo dos últimos dois dias, referiu, a reunião "teve a ver com a implementação do comité nacional de facilitação do comércio".

"No âmbito do acordo sobre a facilitação do comércio, a que Cabo Verde aderiu, a implementação deste comité era uma das obrigações do país. Com a resolução 2/2020 de 3 de Janeiro foi regulamentado o comité. Estivemos reunidos com outros comités de facilitação do comércio no sentido de identificarmos e socializarmos as nossas dificuldades e ver até onde podemos beneficiar de apoios para o nosso cabal funcionamento", acrescentou João Vitorino.

Um dos passos a serem dados, depois da implementação do comité, "tem a ver com a implementação da Janela Única de Comércio Externo que é um dos pontos que normalmente se tratam. Já fizemos os levantamentos necessários, já temos alguns conselhos que nos foram dados pela equipa do Banco Mundial, da GIZ alemã e da Comissão da CEDEAO".

"Agora vamos fazer um relatório final que será apresentado ao governo para tomar uma decisão", concluiu.