TAP passa a voar semanalmente do Porto para a ilha do Sal a partir de Junho

A companhia aérea portuguesa TAP anunciou hoje que a partir de 20 de Junho terá um voo directo semanal do Porto para a Ilha do Sal, em Cabo Verde, ao sábado à noite, regressando na madrugada de domingo.

“Os voos partem do Porto aos sábados, às 22h25, com chegada à ilha cabo-verdiana às 00:55, e no sentido inverso partem da Ilha do Sal aos domingos, às 01:45, com chegada ao aeroporto Francisco Sá Carneiro às 07:55 (horas locais)", anunciou a TAP, em comunicado, segundo o qual os bilhetes "já foram colocados à venda".

A TAP antecipa-se assim à Cabo Verde Airlines (CVA), que em Janeiro tinha anunciado a intenção de acrescentar o Porto à lista de destinos.

Este é mais um reforço da TAP em Cabo Verde, após em Julho do ano passado ter anunciado que, a partir de Outubro iria passar a ter voos diários para São Vicente. No total, a Transportadora Aérea Portuguesa passou, então, a ter um total de 27 ligações semanais a Cabo Verde.

A CVA, por seu turno, garante neste momento ligações do arquipélago para, nomeadamente, Dakar, Lisboa, Paris, Milão, Roma, Boston, Fortaleza, Recife, Porto Alegre, Salvador, Lagos e Washington.

De acordo com a administração, a companhia perspectiva viajar para Luanda (Angola), bem como outros destinos na África Ocidental, para outras cidades de Portugal, incluindo o Porto, e para Toronto (Canadá).

A estratégia da companhia passa pela instalação, em curso, do ‘hub’ aéreo no aeroporto internacional Amílcar Cabral, Espargos, na ilha do Sal, fazendo a interligação entre voos da África, Europa, Estados Unidos da América e Brasil.