Serviços não financeiros em Cabo Verde com volume de negócios de 7% em 2019

Cabo Verde registou um volume de negócios nos serviços mercantis não financeiros em 2019 de 7%, uma subida de 1,7 pontos percentuais face ao ano anterior, segundo dados do Instituto Nacional de Estatísticas (INE).

De acordo com os indicadores de actividades do sector dos serviços apurados pelo INE, no ano passado as secções de comércio por grosso (5,4%), reparação de veículos automóveis e motociclos (16,8%) e de alojamento e restauração (12,8%) foram as que mais contribuíram para a variação positiva do índice.

No período em análise, os índices de emprego a tempo integral e total registaram variações anuais de 1,9% e 2,3%, respectivamente.

Já o índice de remunerações brutas foi de 4,2%, valor superior em 0,5 pontos percentuais face ao registado no ano anterior, ainda segundo os dados do INE cabo-verdiano.