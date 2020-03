Inflação subiu 1,9% num ano

Taxa de variação dos preços teve uma variação de 1,9% em relação a Fevereiro de 2019. Já em relação a Janeiro, os preços registaram uma evolução negativa de 0,2%, anunciou hoje o Instituto Nacional de Estatística no relatório sobre o Índice de Preços no Consumidor.

"No mês de Fevereiro de 2020, o Índice de Preços no Consumidor (IPC), total nacional, registou uma taxa de variação mensal de 0,1%, superior em 0,4 pontos percentuais (p.p.) à do mês anterior", começa por referir o Instituto Nacional de Estatística.

Por outro lado, a "taxa de variação acumulada do IPC foi de -0,2%, valor inferior em -0,1 p.p. à observada no mês homólogo, do ano anterior. A taxa de variação homóloga do IPC total no mês de Fevereiro de 2020 foi de 1,9%, acelerando - 0,2 p.p., em relação ao mês anterior".

Durante o passado mês de Fevereiro o INE nota que o Índice de Preços no Consumidor "registou uma variação média dos últimos doze meses de 1,3%, valor superior em 0,1 p.p. ao registado no mês anterior. O indicador de inflação subjacente (índice total excluindo energia e alimentares não transformados) assinalou uma variação homóloga de 1,5%, valor superior em 0,3 p.p. à registado em Janeiro de 2020".