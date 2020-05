Cabo Verde com mais de 10 mil empresas em 2018

Existiam em Cabo Verde 10 390 empresas, o que representa um aumento de 4,6% face ao ano de 2017, de acordo com os resultados do Inquérito Anual às Empresas (IAE), divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Esses dados fazem parte do Inquérito Anual às Empresas, realizado em Setembro do ano passado e indicam que essas empresas, no país, empregaram 70 864 pessoas, das quais 58,3% homens e 41,7% mulheres.

Os dados indicam que as empresas activas em Cabo Verde geraram, em 2018, mais de 297 milhões de contos registando, um crescimento de 7,5%, face a 2017 e, constatou-se, igualmente, que o maior volume dessa facturação foi conseguido pelas empresas com contabilidade organizada.

Segundo os dados do IAE, as ilhas da Brava e do Fogo, registaram maior acréscimo de empresas activas, enquanto que a ilha de São Nicolau, registou uma forte queda (-50,9%) em 2018, quando comparado com 2017.

Os dados mostram que é amplamente reconhecida a predominância das empresas sem contabilidade organizada em Cabo Verde, sendo que estas representam cerca de 66% das empresas activas no país.

A mesma fonte indica que houve um crescimento maior nas empresas com contabilidade organizada, 8,3% contra 2,8%, nas empresas sem contabilidade, relativamente a 2017.

No que concerne à dimensão das empresas, constatou-se que cerca de 73% das empresas activas no país, são microempresas. De acordo com os resultados do IAE 2018, somente 13% são médias empresas e cerca de 3% são grandes empresas.

Relativamente à taxa de crescimento, os dados mostram que se registou um maior crescimento das grandes empresas (10%) e pequenas empresas que cresceram cerca de 8% em 2018, face ao ano 2017.

Em 2018, o número de pessoas ao serviço foi de 70 864 e, destas, cerca de 76% trabalham em empresas com contabilidade organizada. Em termos evolutivos, houve uma forte diminuição do pessoal ao serviço nas empresas sem contabilidade organizada (25,6%). No geral, o número de pessoas ao serviço diminuiu 1,4% em 2018 relativamente a 2017.

Conforme os dados divulgados pelo INE, as empresas sem contabilidade organizada, registaram um crescimento maior do volume de negócios, cerca de 30% contra 6,5% das empresas com contabilidade organizada.

Em termos evolutivos, as ilhas do Sal (10,3%) e do Fogo (7,4%) foram as ilhas onde registaram maior crescimento do número de pessoas ao serviço. Por outro lado, as ilhas do Maio (-45,9%), Boa Vista (-39,4%) e São Nicolau (-39,1%) foram onde se registou uma forte queda do volume de emprego em 2018, comparativamente a 2017.

Ainda de acordo com os dados, a ilha do Fogo (31,8%), São Vicente (16,1%) e Boa Vista (10,8%), foram as ilhas em que o volume de negócios registou maior taxa de crescimento. No sentido inverso aparece a ilha do Maio (-35,7%).

Os dados mostram também que cerca de 70% das empresas activas em Cabo Verde são empresas em nome individual/sociedades unipessoais. Em termos evolutivos, observa-se um maior crescimento das sociedades por quotas, registando um acréscimo de cerca de 9% em 2018 face a 2017.

As Empresas em Nome Individual/Sociedade Unipessoais, registaram uma diminuição significativa do pessoal ao serviço (15,1%), relativamente ao ano 2017. Mas, por outro lado, as empresas em nome individual/sociedade unipessoais, foram as que apresentaram maior crescimento em termo de volume de negócios, representando 10%, em 2018, relativamente ao ano 2017.

Houve um forte aumento das empresas activas nos concelhos de São Filipe, São Domingos, Paul e Santa Catarina do Fogo. Em sentido contrário, observa-se uma diminuição significativa nos concelhos dos Mosteiros, Ribeira Grande de Santiago e São Lourenço dos Órgãos.

São Vicente foi a ilha em que a facturação média por trabalhador foi maior, registando em 2018 uma facturação média de 5 177 contos, enquanto a ilha da Brava registou a menor facturação média por trabalhador, cerca de 1 200 contos.

No que concerne à facturação média por empresa observa-se que as empresas da ilha do Sal facturaram, em média, 50 207 contos, apresentando maior facturação média por empresas, em 2018.

No sentido contrário, aparecem as empresas do Maio e da Brava, com uma facturação média de cerca de 2 200 contos cada. Os sectores do comércio, alojamento e restauração e indústria transformadora, concentram cerca de 70% das empresas ativas no país.

Os dados mostram que mais de metade do total das pessoas empregadas em 2018, trabalhavam nos sectores do comércio, alojamento e restauração e indústria transformadora, e que o sector do comércio, foi o maior empregador em 2018.

No que diz respeito a facturação, os sectores do comércio, do alojamento e restauração e, da indústria transformadora, facturaram mais de 60% do total do volume de negócios durante o ano 2018.

A maioria das empresas activas em Cabo Verde, são chefiadas/geridas por homens: 62%.

De acordo os dados, nos sectores da indústria transformadora e construção, em que nitidamente destaca-se a chefia/gestão dos indivíduos do sexo masculino. Entretanto, nos sectores do alojamento e restauração, educação e saúde, a liderança das mulheres é predominante.

De um total de 70 864 pessoas ao serviço em 2018, como referido, cerca de 58% são homens. A predominância das mulheres é maior apenas na ilha do Maio.