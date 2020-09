Movimentos de aviões, passageiros, cargas e correios diminuem no 2º trimestre de 2020

Os movimentos de aviões, passageiros, cargas e correios diminuíram nos aeroportos e aeródromos nacionais no 2º trimestre de 2020, segundo dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE) cabo-verdiano.

As estatísticas dos transportes divulgadas pelo INE apontam para um decréscimo de 87,8% das movimentações de aviões nos aeroportos e aeródromos do país, no 2º trimestre de 2020 face ao trimestre homólogo.

Segundo os dados, neste período, face a diminuição das movimentações dos aviões, registou-se uma diminuição quase total, 99,2%, no número de movimentos de passageiros.

Em relação à tonelada de cargas movimentadas nos aeroportos e aeródromos nacionais, houve uma diminuição de 75,8% e os movimentos dos correios diminuiu 97,2%.

No que se refere aos transportes marítimos, constatou-se um decréscimo de 43,5% quando comparado com o período homólogo.

O número de passageiros movimentados nos portos nacionais também sofreu uma diminuição de 83,2% face ao trimestre homólogo, enquanto as mercadorias diminuíram 43,3%.

Relativamente ao número de passageiros transportados nos autocarros, o INE os dados relevam uma diminuição de 73,1% comparativamente ao trimestre homólogo.