Zona económica especial de vulcanologia será criada na ilha do Fogo – primeiro-ministro

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, anunciou esta quarta-feira, na cidade de Cova Figueira, no Fogo, que o Governo está a trabalhar na criação de uma zona económica especial de vulcanologia, na ilha.

A medida surge à volta de um conceito do vulcão e será implementada mediante um conjunto de incentivos especiais, quer financeiros, fiscais e de investimentos para valorizar a região.

Segundo o chefe do Governo, a criação da zona económica especial de vulcanologia está avançada e a sua concretização vai valorizar a região do ponto de vista do turismo, da agricultura e da agro-indústria, bem como de todas as actividades associadas, como a produção do vinho, do queijo e de um conjunto de actividades económicas que, além de Chã, envolvem toda a ilha.

Com a criação da zona económica e com a futura distinção da ilha do Fogo como reserva mundial de biosfera, por parte de Unesco, a ilha deverá ganhar mais notoriedade internacional ligado no conceito de desenvolvimento sustentável quer económico, científico e turístico.

O primeiro-ministro indicou que os compromissos assumidos com Chã das Caldeiras foram ou estão a ser concretizados e enumerou um conjunto de realizações, concluídos e em curso, e acrescentou que o Governo está a trabalhar para a exportação dos vinhos da ilha do Fogo.