Construção civil com quebra acentuada de produção no segundo trimestre

O sector da construção civil teve uma quebra de 36,5% durante o segundo trimestre deste ano, anunciou hoje o Instituto Nacional de Estatística.

Segundo o relatório publicado pelo INE, a quebra de produção - em comparação com o segundo trimestre do ano passado - foi influenciada pela diminuição na produção de materiais de instalação e canalização sanitária (-60,4%), de esquadria (-49,9%), de outros materiais de construção (-49,0%), de materiais de pintura (- 41,3%), de materiais de electricidade (-41,0%), de materiais de revestimento (-38,8%) e de materiais de base (-33,8%).

"Importa realçar que o contributo dos materiais de base foi mais determinante na variação global do índice da produção de construção civil em decorrência do seu peso na construção civil", aponta o INE.

Embora menos acentuado o cenário de quebra mantém-se quando a comparação é feita com a situação do sector nos primeiros três meses deste ano. O relatório do INE mostra que entre Abril e Junho deste ano o sector da construção registou uma diminuição na produção de 33,2% quando comparado com os primeiros três meses deste ano.

"O comportamento do índice de produção na construção no trimestre em análise foi afectado principalmente pela diminuição de esquadrias (-44,4%), de materiais de pintura (-38,5%), de materiais de electricidade (-38,2%), outros materiais de construção (-36,9%), de materiais de base (-34,6%). Os materiais de base foram os que tiveram maior efeito na variação global" do Índice de Produção na Construção Civil.