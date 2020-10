Aviões vendidos pela Icelandair não são os da CVA

Administração da Cabo Verde Airlines afasta hipótese de os aviões que vão ser vendidos pelo grupo Icelandair serem os que estão ao serviço da CVA.

A companhia aérea islandesa que é também proprietária da Cabo Verde Airlines (CVA) prepara-se para vender três aeronaves Boeing 757-200 num negócio que vai render à empresa 21 milhões de dólares (cerca de 2 milhões de contos).

Contactada pelo Expresso das Ilhas, sobre se seriam os aviões que o grupo islandês colocou ao serviço da CVA que iam ser vendidos, a administração da empresa afastou essa possibilidade.

"As três aeronaves vendidas para conversão de carga não são as mesmas aeronaves individuais que as matriculadas em Cabo Verde e que têm sido utilizadas para a operação da Cabo Verde Airlines, embora sejam de facto o mesmo tipo de aeronaves", explicou a Cabo Verde Airlines que aproveitou, igualmente, para referir que esta venda "demonstra claramente que existe um mercado robusto para as aeronaves B757 em muitas funções diferentes, porque esse tipo de aeronave é altamente capaz em termos de carga útil e alcance, além de ser historicamente muito confiável e segura".

A notícia da venda dos três Boeing 757-200 foi avançada hoje pelo site Newsavia, especializado em notícias sobre o sector aeronáutico, e refere que a empresa islandesa está a ultimar o processo negocial de venda dos aviões que serão transformados de aviões de passageiros para aviões de carga.

"A venda das três aeronaves Boeing 757 é um passo positivo para a companhia neste momento em que as operações de voo estão num patamar mínimo", referiu Bogi Nils Bogason, presidente executivo do Grupo Icelandair. Devido à pandemia de covid-19, e apesar da vendas destas três aeronaves, a empresa tem aeronaves em excesso armazenadas, “que estarão prontas para operar quando as restrições de viagem forem suspensas e a demanda por viagens aéreas aumentar novamente”, acrescenta o responsável pela gestão do grupo aéreo islandês citado pela Newsavia..