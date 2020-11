Produtos importados mais baratos em Outubro, mas…

Os preços dos produtos importados diminuíram em 0,5%, em Outubro de 2020, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), hoje divulgados. Apesar da descida no computo geral, os bens de consumo aumentaram 2,9%.

“Em Outubro de 2020, o índice de preços da importação situou-se em 92,1 tendo conhecido um decréscimo de 0,5% relativamente ao mês anterior” e de 12,0%, relativamente ao mês de Outubro de 2019. Essa descida é explicada pelas diminuições dos preços nas categorias “Bens de capital” (-4,2), essencialmente devida à descida dos preços de “máquinas” (-6,1%) e também dos preços dos “Combustíveis” (-3,6%). Em sentido inverso, aumentaram os “Bens de Consumo” (2,9%), o que se justifica pela subida de preços de “produtos alimentares transformados” (3,5%), segundo o INE. Registou-se ainda um aumento na categoria “Bens Intermédios” (1,2%)”, que se deve essencialmente à subida dos preços da sub-categoria “produtos transformados para indústrias várias” (16,8%). Entretanto o “índice subjacente na importação verificou um decréscimo de 0,8% e o volátil aumentou 0,4%, face ao mês anterior.” Em termos homólogos os índices subjacente e volátil na importação. Exportação com preços também mais baixos Ainda de acordo com o Índice de Preços do Comércio Externo, referente ao mês passado, a taxa de variação mensal dos preços dos produtos exportados fixou-se em -0,2%, em, valor inferior em 0,1 p.p. face ao registado no mês anterior. “O índice subjacente na exportação aumentou 0,7% e o volátil diminuiu 2,8% face ao mês anterior”, refere ainda o INE. Comparativamente ao mês de Outubro 2019, o índice de preços da importação diminuiu 12,0% e os índices subjacente e volátil na importação, registaram decréscimos de 13,1% e de 9,0% respectivamente. Trocas no positivo Já no que toca ao Índice de Termos de Troca, a taxa de variação mensal registada foi de 0,3%, valor inferior em 0,6 p.p. face ao registado no mês anterior. “Em termos homólogos, o Índice de Termos de Troca (ITT) situou-se em 109,3 com uma taxa de variação homóloga positiva de 13,4%.”, aponta o documento hoje publicado.

