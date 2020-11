Cabo Verde Connect Services reuniu com a Associação das Agências de Viagens e Turismo de Cabo Verde

Encontro teve como objectivo "estratégias de cooperação entre as duas organizações".

A empresa e a associação estiveram reunidas, esta terça-feira, depois de a Cabo Verde Connect Services ter anunciado que vai disponibilizar ao mercado nacional um conjunto de ligações aéreas que visam aumentar a conectividade do arquipélago a partir de 2 de Dezembro.

"Com a inauguração de cinco novas rotas durante o mês de Dezembro, o encontro ficou marcado por um diálogo aberto e profícuo para o desenvolver de iniciativas que atribuam dinamismo e competitividade ao sector das agências de viagem e ao Turismo, que possui um peso significativo na economia cabo-verdiana e que foi fortemente afetado pela actual pandemia", refere a Cabo Verde Connect Services num comunicado de imprensa.

Mário Almeida, Administrador e Diretor da Cabo Verde Connect Services afirma que “como player no sector da Aviação, sabemos a importância das associações e do mercado B2B para a existência de um tecido empresarial saudável e competitivo. Queremos ser participantes ativos na dinamização do mercado turístico cabo-verdiano e ser uma alternativa vantajosa para as agências de viagem para que possam oferecer um produto de qualidade e adaptado à realidade dos cabo-verdianos. Contamos com o apoio da AAVT para que possamos, em conjunto, trabalhar para a revitalização do Turismo em Cabo Verde e para que a operação da Cabo Verde Connect Services seja um sucesso.”

O primeiro voo da Cabo Verde Connect Services vai ter lugar a 2 de Dezembro, ligando Lisboa à Praia, em aviões A320/A321ER, com uma periodicidade semanal e horários que, segundo a empresa, “permitirão aos passageiros fazer o seu voo de conexão a outras ilhas do arquipélago”.

Estes voos vão, segundo a Cabo Verde Connect Services, dinamizar a conectividade com as ilhas de Santiago, São Vicente e Sal, e vão estar disponíveis para reserva através dos GDS, com preços desde 182 euros por trajecto.