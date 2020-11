Empresa sueca de pesca e processamento de pescado vai instalar-se em Cabo Verde

Investimento inicial é de 15 milhões de euros, destaca a Cabo Verde TradeInvest em comunicado.

O comunicado da Cabo Verde TradeInvest não refere em que ilha vai ficar localizada a empresa de capitais suecos que se vai dedicar à pesca industrial e ao processamento de pescado. No entanto avança que o valor inicial do investimento vai ser de 15 milhões de euros “com perspectiva de aumento”.

O memorando de entendimento foi assinado pelo Presidente do Conselho de Administração da Cabo Verde TradeInvest, José Almada Dias, em representação do Ministério da Economia Marítima, e pelo Presidente do Conselho de Administração da sociedade DUQUESA SA, de capitais suecos, Magnus Nilsson.

“O acto foi o primeiro passo para dar início à parceria entre as duas entidades, assinalando o compromisso do Governo na realização de actividades com o objectivo de desenvolver este tipo de pesca, tais como preparação, congelação, e transformação de produtos da pesca, bem como os respectivos acondicionamentos e embalagens, para comércio e exportação”, aponta o comunicado da Cabo Verde TradeInvest.

O mesmo comunicado refere ainda que o governo de Cabo Verde, através do Ministério da Economia Marítima, “se compromete a trabalhar no sentido de garantir as condições para as instalações terrestes da fábrica de processamento de pescado que os promotores pretendem instalar em Cabo Verde, com vista à exportação para os mercados internacionais”.