Trabalhadores da Cabo Verde Airlines já receberam salários em atraso - SITTHUR

A direcção do Sindicato de Transportes, Telecomunicações, Hotelaria e Turismo (SITTHUR) confirmou hoje que os salários na transportadora aérea Cabo Verde Airlines (CVA,) que se encontravam em atraso, foram pagos quarta-feira aos trabalhadores dessa empresa.

Em comunicado de imprensa, o SITTHUR alertou, entretanto, que “a par dessa questão salarial já resolvida, persiste o impasse em relação às negociações que vêm decorrendo desde o início do ano entre o Governo de Cabo Verde e o accionista maioritário da Cabo Verde Airlines, a Icelandair”.

Para o SITTHUR, torna-se urgente uma decisão quanto ao futuro da CVA, pois é desejável que a partir do próximo mês de Janeiro de 2021, a companhia comece a trabalhar e a facturar para garantia da sua própria sobrevivência.

O governo, recorda esta organização sindical, tinha-se comprometido com os sindicatos representativos dos trabalhadores dessa empresa, a concluir as negociações até ao fim de Novembro 2020, e adiantado que o resultado das mesmas seria tornado público, mas que tal não aconteceu até agora.

O sindicato fala do desencontro entre o governo e a empresa, argumentando que enquanto o CEO da CVA, Erlendur Svavarsson, continua a falar em ligar os quatro continentes (Hub), o Executivo considera que devido à conjuntura actual que se vive no país e a nível mundial, a companhia de bandeira deve limitar, nesta fase, a sua actividade ao tráfego étnico e turístico.

O SITTHUR havia denunciado segunda-feira, 21, o Governo por “faltar ao compromisso com o atraso no pagamento dos salários dos trabalhadores da TACV/Cabo Verde Airlines”, quando “os trabalhadores estão a sobreviver com os 35% do salário pago pela INPS, pois, a maioria esmagadora está no regime de lay-off”, pelo que prometia avançar com outras formas de luta.