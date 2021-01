Óscar Santos empossado como governador do BCV

Óscar Santos tomou hoje posse como governador do Banco de Cabo Verde. Óscar Santos diz que as críticas à sua nomeação devem ser debatidas "pelos actores políticos"

No discurso que fez durante a cerimónia oficial o novo governador assegurou que o objectivo principal para este mandato é "garantir que o BCV cumpra a sua missão" e dar "continuidade ao trabalho desenvolvido pela anterior equipa governativa" do banco central.

"Tudo faremos", garantiu ainda o novo governador "para ajudar a promover a economia e o país".

No final da cerimónia, em declarações à comunicação social, Óscar Santos afastou as críticas feitas pelos partidos políticos à sua nomeação.

"Vou deixar essa resposta para os actores políticos. O BCV é uma entidade reguladora independente que tem de estar fora das questões políticas, tem de ser isento e a isenção começa agora", assegurou.

"Há muitos assuntos importantes a tratar. Temos de nos preocupar com o relançamento da economia do país e retomarmos a normalidade. 2020 foi um ano muito difícil para Cabo Verde e para o mundo. Eu estou focado nisso e vou deixar essas questões políticas para os actores políticos discutirem", reforçou Óscar Santos.

O essencial agora, disse ainda o novo Governador do BCV, é que a nova equipa que lidera os destinos do banco central se concentre "no fundamental" e e o fundamental, explicou, é "assegurar que temos um sistema financeiro com liquidez, que haja financiamento à economia e que o país avance. Isso é que é o mais importante".

Questionado sobre as projecções que apontam para um crescimento económico da economia nacional já em 2021, Óscar Santos explicou que "tudo depende do comportamento da Europa e dos Estados Unidos da América. Cabo Verde depende muito dos estímulos que vêm de fora. Se o turismo tiver uma retoma muito forte, até finais do ano, é possível que atinjamos a meta dos 5%, se não vamos estar muito próximo" desse valor.