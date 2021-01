BCV: Óscar Santos sucede a João Serra

Nomeação foi publicada, hoje, no Boletim Oficial.

O antigo presidente da Câmara Municipal da Praia, Óscar Santos, vai ser o próximo governador do Banco de Cabo Verde.

A decisão de nomear Óscar Santos foi tomada pelo governo e publicada, esta segunda-feira, no Boletim Oficial onde se anuncia que além de Óscar Santos, que vai ocupar o cargo de governador, entram António Varela Semedo, Maria Tereza Lopes da Luz Henriques e Elias da Veiga Pereira para os lugares de administradores do BCV.

Para Óscar Santos este é um regresso a casa uma vez que o antigo autarca da capital é quadro do banco central.

De recordar que, em Maio de 2019, Serra já tinha anunciado que não ia cumprir um segundo mandato como governador do Banco de Cabo Verde. "Não vou continuar à frente do Banco de Cabo Verde. Fui lá para fazer um mandato e esse mandato está a acabar", disse na altura o governador cessante do BCV cujo mandato tinha terminado a 29 de Dezembro de 2019.

João Serra tomou posse como governador do Banco de Cabo Verde em finais de 2014 depois de uma passagem pela Sociedade de Desenvolvimento das Ilhas da Boa Vista e Maio. Sucedeu a Carlos Burgo, que cumpriu dois mandatos à frente do BCV.

Nascido na Praia em 1961 (58 anos), João Serra já desempenhou diversas funções na Administração Pública.

Licenciado em Economia pela Universidade de Economia de Berlim, Alemanha, João Serra é pós-graduado em Planeamento e Management nos Países em Vias de Desenvolvimento pela Universidade Técnica de Berlim sendo também Doctor economicae pelo Instituto de Investigação da Economia dos Países em Vias de Desenvolvimento da Universidade de Economia de Berlim.

Já o novo governador do BCV é natural do bairro de Lém-Ferreira, subúrbio da capital cabo-verdiana. Óscar Santos nasceu a 08 de Setembro de 1960. É licenciado em Teoria Económica e Métodos Quantitativos pela American University Washington DC, onde também cursou um mestrado em Economia, com especialização em Comércio e Finanças Internacional.

Exerceu a função de vereador das Finanças e Comércio na autarquia da capital, entre 2008 e 2016 e, nos últimos quatros anos, liderou a equipa camarária do concelho da Praia, substituindo o agora primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, no cargo, de quem era o número 2.

Desempenhou também as funções de coordenador da área de estudos económicos no Banco de Cabo Verde, do Programa Regional de Promoção do Emprego OIT/Portugal/Cabo Verde e do Projeto “Sistema de Informação do Mercado do Emprego”, SIME Portugal/ BIT.