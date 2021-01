Cabo-verdiano Joseph Ribeiro novo vice-director do BAD para a África Ocidental

Joseph Martial Ribeiro foi escolhido pelo presidente do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) para ser o vice-director geral da região da África Ocidental. "Estou muito honrado com a confiança que o Presidente Adesina depositou em mim", disse o economista e engenheiro civil.

A mudança dos líderes dos escritórios regionais é a primeira grande reforma desde que Akinwumi Adesina foi reeleito presidente do banco, no final do ano passado, com unanimidade por parte dos accionistas, e serve para preparar o envolvimento do banco na recuperação das economias africanas a seguir à pandemia.

“O Joseph tem conseguido, com sucesso, representar o banco em três países lusófonos, para além de ser um profissional realizado com grande experiência política e capacidade de gestão”, disse Adesina.

Joseph Ribeiro era até agora o representante residente do BAD em Angola, acumulando também as funções de elo de ligação com São Tomé e Príncipe. O economista publicou já diversos artigos de opinião no Expresso das Ilhas.

“A sua experiência no terreno e o seu profundo conhecimento dos projectos de desenvolvimento públicos e as parceiras público-privadas vão contribuir enormemente para o sucesso das operações do Banco na África Ocidental”, acrescentou o CEO do BAD.

Antes de ingressar no maior banco multilateral africano em 2000, Joseph Ribeiro tinha trabalhado como consultor de engenharia, mas nos últimos 20 anos no banco já foi responsável por Angola, entre 2009 e 2011, ano em que passou para Moçambique até 2017, tendo então voltado a Angola, em acumulação com São Tome e Príncipe.

A promoção de Joseph Ribeiro surge no contexto da renovação dos directores regionais, um dos primeiros passos tomados por Adesina depois da reeleição e que serve de preparação para a recuperação económica a seguir à pandemia de covid-19.

Em declarações no site do BAD, Joseph Martial Ribeiro declarou estar "muito honrado com a confiança que o Presidente Adesina depositou em mim através desta nomeação de prestígio. Estou muito satisfeito por assumir esta responsabilidade”.