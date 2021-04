PR promulga regularização de precários na Administração Pública

O Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, promulgou um diploma sobre a regularização de trabalhadores da Administração Pública com vínculo precário, após “dúvidas” iniciais resolvidas com alterações introduzidas pelo Governo ao diploma.

Numa nota divulgada pela Presidência da República, Jorge Carlos Fonseca refere que promulgou na quinta-feira este diploma, o qual estabelece “os termos da regularização do pessoal que exerce funções permanentes na Administração Pública mediante um vínculo precário”.

Contudo, a promulgação só foi feita “após alterações introduzidas” pelo Governo, face a uma primeira devolução pelo chefe de Estado, alegando “algumas dúvidas quanto ao teor de alguns dispositivos” e explicou que o processo foi “sustentado” numa practica que diz estar a manter com os governos, “de partilha de dúvidas e reservas, antes de decisão pelo veto ou pela promulgação”.

O anúncio do Presidente não adianta mais pormenores, contudo o governo previa lançar em 2021 o primeiro programa de regularização de precários na Administração Pública, admitindo tratar-se de uma situação que afecta uma “percentagem muito expressiva de funcionários e contratados”, conforme informação que consta da lei do Orçamento do Estado para este ano.

Trata-se do Programa de Regularização de Vínculos Precários na Administração Pública (PRVPAP) e que envolverá um “processo concursal”.

“Com esta medida, o governo pretende solucionar a situação de precariedade de uma percentagem muito expressiva de funcionários e contratados, vinculados a partir de contratos de trabalho a termo certo, em regime de emprego ou nos projectos de investimento”, lê-se no documento, no qual não são avançados números sobre a expectativa de trabalhadores cuja situação será regularizada.

O PRVPAP abrangerá ainda trabalhadores “vinculados por contratos de prestação de serviço, a desempenhar funções permanentes e com subordinação jurídica, com múltiplas renovações”, que, reconhece o governo, “nunca lhes proporciona a tranquilidade decorrente de uma maior estabilidade profissional, designadamente a obtenção do crédito habitação”.

Globalmente, a lei do Orçamento do Estado para 2021, ainda fortemente marcada pela crise económica provocada pela pandemia de COVID-19, prevê mais de 20.255 milhões de escudos com despesas com pessoal da Administração Pública.

A promulgação do diploma sobre a regularização de trabalhadores da Administração Pública com vínculo precário acontece a cerca de uma semana das eleições legislativas, agendadas para 18 de Abril.