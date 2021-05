CVA retoma voos a 18 de Junho. Reservas estão disponíveis online

O Cabo Verde Airlines retoma os voos a partir do dia 18 de Junho e a partir de hoje as reservas estão disponíveis online. As operações serão retomadas com o voo semanal, às sextas-feiras, entre a Ilha do Sal e Lisboa.

Segundo um comunicado da CVA, de 28 de Junho até 28 de Março de 2022, a companhia irá operar quatro voos semanais entre Praia/Sal e Lisboa às sextas e segundas-feiras. Irá também operar um voo semanal para e de Sal/Praia/Boston às terças com regresso às quartas-feiras e um voo semanal para e de Sal/São Vicente/Paris aos sábados com retorno aos domingos. Dependendo da taxa de vacinação e do desbloqueio das fronteiras internacionais é esperado o lançamento de novas frequências e destinos adicionais, assim as condições pandémicas o permitam. A companhia aérea informa que dispõe de um novo serviço de sistema de passageiros, denominado HITIT, uma plataforma moderna com uma solução de vendas, operações e contabilidade integrada. “Estamos entusiasmados pelo facto de podermos, finalmente, ressuscitar a companhia aérea das cinzas da pandemia. As praias do Sal, os restaurantes únicos e o calor e hospitalidade do povo cabo-verdiano irão receber de braços abertos os visitantes a um destino que é verdadeiramente diferente de todos os outros”, refere Erlendur Svavarsson, CEO da Cabo Verde Airlines. Recorde-se que a Cabo Verde Airlines esteve parada desde Março de 2020. No comunicado a companhia afirma que aproveitou esta paragem forçada pela pandemia para se reorganizar, treinar as suas equipas e implementar um novo sistema de vendas que permite que os passageiros sejam automaticamente notificados de todos os voos em andamento. A CVA, de acordo com a mesma fonte, terá também um programa de reutilização de vouchers de voo que não tenham sido utilizados, o que permite que a viagem possa ser agendada até três anos após a emissão.

