Banco Africano de Desenvolvimento propõe ajudar Cabo Verde na reconversão da dívida pública

O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) está disponível para trabalhar com o Governo de Cabo Verde na questão da reconversão da divida pública, para abrir espaço fiscal para financiar acções dinamizadoras da economia.

Esta disponibilidade foi manifestada pelo vice-director-geral do BAD, Joseph Ribeiro, no final de um encontro com o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, durante o qual a questão da reconversão da dúvida pública esteve em cima da mesa.

“Ficou claro da audiência que Cabo Verde não está à procura de um cheque em branco. Querem mais uma reconversão, uma forma de reestruturação da dívida para abrir espaço fiscal para financiar acções dinamizadoras da economia. Portanto não estamos a falar do perdão ou da eliminação da dívida. E nós vamos trabalhar no sentido de usar a dívida de forma mais produtiva por via da reconversão” explicou.

Joseph Ribeiro adiantou que a nível do BAD já existe um plano de acção para a gestão das dívidas africanas, e indicou que no devido tempo a instituição irá colaborar com o Governo de Cabo Verde e ver como assessorar o país tendo em conta as suas especificidades para encarar a questão.

Para já adiantou que a delegação do BAD que se encontra em Cabo Verde, no âmbito da missão do Grupo de Apoio Orçamento (GAO), vai reunir-se sexta-feira, 11, com o Governo para analisar a questão da contratação pública e da produtividade da dívida.

O BAD financia, neste momento, alguns projectos de grande porte como o parque tecnológico da Praia, a requalificação dos portos do Maio e da Palmeira na ilha do Sal, tendo no passado recente financiado também vários projectos na área de energias renováveis em várias ilhas.

Joseph Ribeiro adiantou que a organização está mobilizada para uma “cooperação mais dinâmica”, existindo previsões de intervenções na área de agricultura para acrescentar valor ao sector e desta forma garantir emprego e facilitar inserção dos jovens no ciclo profissional.

“Nós vamos manter uma sessão amanha liderada pelo BAD sobre o sistema de contratação pública que diz respeito à produtividade da dívida, uma vez que muitas infra-estruturas são consumidoras de recursos e, portanto, nós vamos ter a esta abordagem conjunta com o Governo. Estamos mobilizados e prensamos que iremos, mais à frente, ter cooperação ainda mais dinâmica”, disse.

A nível do GAO, o vice-director-geral garantiu o apoio do BAD para orçamento deste ano e lembrou que no ano passado a instituição bancária atribuiu ao país apoio especial no âmbito do combate á covid-19.

“Portanto, é uma dinâmica para continuar. Estamos a multiplicar os eixos de intervenção”, perspectivou indicando que o BAD realizou um estudo de alto nível focado na economia cabo-verdiana e que apresenta soluções para uma reconstrução mais resilientes.

Este estudo deve ser divulgado ainda este mês, conforme Joseph Ribeiro.