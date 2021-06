Segundo avião da BestFly chega em Julho

O segundo avião do operador aéreo angolano, BestFly chega na segunda quinzena do mês de Julho, conforme garantiu hoje o Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva.

Ulisses Correia e Silva respondia à questão colocada pelo deputado do PAICV, Walter Évora durante a sessão extraordinária especial da Assembleia Nacional para apreciação do Programa do Governo e votação da Moção de Confiança.

Depois do deputado do PAICV ter manifestado preocupação com o facto de ainda não haver a programação de voos inter-ilhas para o mês de Julho, Ulisses Correia e Silva garantiu que não haverá ruptura de voos.

“Garantimos isso com o funcionamento da Binter. Quando entramos nessa fase de emergência, problemas derivados da COVID e implicações a nível da operado Binter e TICV garantimos que não iria haver ruptura. E garanto aqui que não vai haver ruptura de voos aqui em Cabo Verde. O segundo avião da BestFly estará a chegar a Cabo Verde na segunda quinzena do mês de Julho, como é a indicação do operador, e vamos consolidar esta solução porque o que os cabo-verdianos precisam é ter voos, aviões e políticas de transporte que sejam assertivas e permitam com que haja deslocação inter-ilhas”, assegurou.

No passado mês do Maio, o governo decidiu concessionar a exploração dos serviços de transporte regular aéreo inter-ilhas ao operador aéreo angolano, BestFly durante seis meses, na sequência da manifesta decisão do operador BINTER, de cessar as suas operações.