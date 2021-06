Governo anuncia suspensão excepcional do defeso da cavala e do chicharro

O governo anunciou hoje a suspensão excepcional dos períodos de defeso da cavala que vai de 15 de Julho a 14 de Setembro, e chicharro entre 15 de Julho a 14 de Julho de 2021.

O anúncio foi feito pela ministra da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, Filomena Gonçalves, durante uma conferência de balanço Conselho de Ministros realizado esta quinta-feira.

Segundo a governante, as medidas adoptadas devido à pandemia continuam a dificultar o sector das pescas, provocando em alguns casos, cessação ou redução expressiva da actividade pesqueira e todas as actividades afins.

Assim, prosseguiu, continuam-se a verificar consequências nefastas para os pescadores, peixeiras e demais operadores do sector, bem como, para a segurança alimentar e nutricional da população que depende fortemente do pescado para a obtenção de proteína animal e micronutrientes essenciais.

“Como forma de garantir a segurança alimentar e nutricional dos cabo-verdianos, o governo aprovou por via de resolução a suspensão excepcional dos períodos de defeso da cavala que vai de 15 de Julho a 14 de Setembro, e chicharro que compreende 15 de Julho a 14 de Julho de 2021”, proferiu.

No mesmo Conselho, o executivo aprovou uma resolução que regula a estrutura institucional de suporte à organização, no país, da 64ª reunião da Comissão Regional da Organização Mundial do Turismo para África.