Grupo ETE mostra disponibilidade para continuar a resolver problemas de conexão e integração da ilha

O presidente da Câmara Municipal do Porto Novo, Santo Antão, recebeu a garantia do grupo ETE/ Cabo Verde Interilhas de que está “empenhado” em resolver “os problemas de conexão e integração” desta ilha com o resto do arquipélago.

Uma delegação do grupo, que se encontra de visita à ilha, para se inteirar das condições dos transportes entre Santo Antão e São Vicente, teve já um encontro com Aníbal Fonseca, a quem manifestou “toda a disponibilidade e empenho em continuar a resolver os problemas de conexão e de integração” de Santo Antão com o resto do País.

A missão empresarial, segundo uma nota publicada pela câmara do Porto Novo, comprometeu-se ainda a “melhorar as condições do transporte de passageiros” entre as suas ilhas.

“O grupo está altamente empenhado e focado na prestação deste serviço público de transporte entre as ilhas e isto é muito importante e relevante” para Cabo Verde, refere ainda a nota, adiantando que o “autarca porto-novense demonstrou o seu reconhecimento e a vontade de continuar a trabalhar com a empresa” para se conseguir “os objectivos propostos”.

A Cabo Verde Interilhas, concessionária do transporte marítimo de passageiros e carga em Cabo Verde, começou a sua operação em 15 de Agosto de 2019, no âmbito de um contrato de concessão, por 20 anos, estabelecido com o Governo para a prestação do serviço público de transporte marítimo interilhas de passageiros e cargas.