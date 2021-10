Mais cinco navios de cruzeiro esperados no Porto Novo até Dezembro

O porto do Porto Novo, Santo Antão, volta a receber, a 28 de Outubro, mais um navio de cruzeiro, o Hanseatic Nature, a segunda escala este mês, depois de semana passada ter recebido o navio MS Europe 2.

Até Dezembro, Porto Novo receberá mais cinco navios, conforme a escala de cruzeiros divulgada, sexta-feira, pela Empresa Nacional da Administração dos Portos (Enapor), que anuncia a chegada a Santo Antão, na próxima semana, do navio Hanseatic Nature, da companhia Hapg-Lloyd Cruises.

Porto Novo voltará, a 15 de Novembro, a receber navios de cruzeiro, desta feita, três escalas em único dia: o Europa, da companhia Hapag-Lloyd Cruises, o Sea Cloud II, da companhia Sea Cloud e Hamburg, da companhia Liga Bue.

Porto Novo recebe no primeiro dia de Dezembro, a última escala deste ano, o navio Vasco da Gama, da companhia Mystic Cruises.

Com o levantamento das restrições impostas pela covid-19, os portos de Cabo Verde voltaram, esta semana, a receber navios de cruzeiro com passageiros, estando previstas, até o final do ano, 68 escalas.

Os operadores turísticos em Santo Antão têm vindo a reivindicar a ampliação do porto do Porto Novo para que esta infra-estrutura portuária possa receber navios de cruzeiro de maior porte.

Com a ampliação deste porto, cujo projecto foi apresentado no início deste ano pelo Governo, esta infra-estrutura portuária passará a receber navios de cruzeiro de 200 metros de comprimento.

O projecto, estimado em 39 milhões de euros (4,2 milhões de contos), consiste na melhoria das condições de navegabilidade na bacia de manobras do porto, bem como de atracação de navios de cabotagem e de cruzeiro.

O porto do Porto Novo, com três cais com 45, 115 e 135 metros, só consegue, actualmente, receber navios de cruzeiro de pequeno porte.

Os navios de maior porte ficam fundeados ao largo da baía do Porto Novo e o desembarque de turistas é feito através de um cais móvel.