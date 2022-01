Santo Antão recebe a primeira escala de navio de cruzeiro com 345 turistas a bordo

O Vasco da Gama, com 345 turistas a bordo, aportou hoje o porto do Porto Novo naquela que é a primeira escala deste ano de 2022 de um navio de cruzeiro à ilha de Santo Antão.

Este navio, da companhia Mystic Cruises, era esperado em Santo Antão nos princípios de Dezembro, escala, porém, cancelada devido às más condições do tempo.

Este navio de grande dimensão deve permanecer, ao longo desta terça-feira, no largo da baía do Porto Novo, já que, pela sua dimensão, não consegue atracar no porto, que só tem capacidade para receber navios de cruzeiro de pequeno porte.

O desembarque dos turistas é feito através de lanchas com recurso a um cais móvel instalado no porto do Porto Novo.

Os operadores turísticos em Santo Antão têm vindo a reivindicar a ampliação do porto do Porto Novo, dotado de três cais, com 135, 115 e 45 metros.

O projecto de ampliação do porto, apresentado pelo Governo nos princípios deste ano, aponta para ampliação desta infra-estrutura para passar a receber navios de cruzeiro até 200 metros de comprimento.

O projecto, que representa um investimento de 39 milhões de euros (4,2 milhões de contos), consiste na melhoria das condições de navegabilidade na bacia de manobras do porto, bem como na atracação de navios de cabotagem e de cruzeiro.