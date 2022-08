Empreendimento turístico Cabo Verde Beach Volleyball começa a erguer-se em Setembro em Porto Novo

O empreendimento turístico Cabo Verde Beach Volleyball começará a ser construído, a partir de Setembro, na zona balnear de Curraletes, a três quilómetros da cidade do Porto Novo, na ilha de Santo Antão.

A unidade turística, que representa um investimento de 1,5 milhão de euros, pertence ao investidor Marcel Schild, dos Países Baixos, que, nos últimos anos, tem vindo a discutir com a edilidade porto-novense a concretização deste projecto.

O vereador que responde pelo pelouro do desenvolvimento económico, Valter Silva, confirmou o arranque deste empreendimento já a partir do próximo mês, realçando a importância do investimento estrangeiro no processo de desenvolvimento do Porto Novo.

Este empreendimento turístico estará virado para a promoção do ‘beach volley’ (volei de praia) e na promoção dos desportos náutico, concretizando assim “um desejo antigo” do empresário Marcel Schild.

Porto Novo, com potencial a nível do turismo de sol e praia, está a dar os primeiros passos na promoção dos desportos náuticos, diversificando, assim, a sua oferta turística.

A zona de Curraletes, que, nesta altura do ano, é muito frequentada, será transformada, nos próximos anos, numa estância balnear, projecto estimado em 30 mil contos, financiado pelo Governo no âmbito do plano operacional do turismo, lançado, em Junho, em Santo Antão, pelo Governo de Cabo Verde.

O município do Porto Novo, ao longo da costa marítima, dispõe de várias praias com extensas áreas de areia negra, que podem ser aproveitadas para fins turísticos, segundo a Câmara Municipal do Porto Novo, que tem vindo a fazer a promoção destas potencialidades junto dos investidores.

Além do turismo, outros sectores económicos têm sido muito cobiçados por investidores externos, existindo já projectos concretos nas áreas das pescas, agricultura industrial, energias renováveis e dessalinização de água.