Santo Antão ganha empreendimento turístico orçado em 80 mil contos

O município da Ribeira Grande, Santo Antão, passará a contar, a partir desta quinta-feira, com mais um empreendimento turístico, orçado em 80 mil contos e localizado na costa leste da ilha, na comunidade de Lombo Branco.

Em declarações à imprensa, o sócio-gerente do empreendimento, João Rego, afirmou que foram investidos 80 mil contos no espaço e o mesmo conta com 17 quartos, sendo 15 em madeira pré-fabricada ecológica e dois na construção tradicional de Santo Antão, ou seja, com revestimento de pedra.

O RM Green Hotel, conforme João Rêgo, tem a capacidade de receber 46 hospedes e vai empregar 22 pessoas com contrato permanente.

“Foi um grande desafio fazer este empreendimento e o que nos motivou a desenvolver este projecto extremamente ecológico é que os turistas que procuram Santo Antão procuram este tipo de turismo”, explicou.

Segundo João Rêgo, o objetivo do empreendimento é “diferenciar” dos restantes hotéis da ilha, mantendo a linha do hotel ecológico e ligado à natureza.

Quanto à acessibilidade de Lombo Branco, João Rego pontuou ser necessário que o Governo pense nesta questão, pois segundo o mesmo só desencravando esta localidade que estarão a promover o desenvolvimento da mesma.

“Lombo Branco é uma localidade muito pouco desenvolvida, temos já aqui outro projecto ligado ao turismo e este projecto vem reforçar a necessidade de circulação nesta estrada que, a nível do piso, carece de algumas melhorias para facilitar a circulação em segurança dos turistas”, acentuou

Daí, segundo a mesma fonte, ser importante, a curto prazo, pensar em investir na requalificação desta estrada.