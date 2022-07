Tarrafal de Monte Trigo: Venda de antiga conserveira decidida esta semana

Edifício abandonado da fábrica de conserva vai ser alienado para receber projecto turístico.

A alienação do edifício, há vários anos em situação de abandono, vai ser discutida, no dia 2 de Agosto, pela Assembleia Municipal do Porto Novo, que deverá autorizar a autarquia a vender o imóvel.

Seguir-se-á a reabilitação, por parte do investidor, para receber um empreendimento turístico.

Mike James, de nacionalidade inglesa, é um dos empresários que já manifestou interesse em investir no turismo em Tarrafal de Monte Trigo.

A Câmara Municipal do Porto Novo já garantiu “todo o suporte e apoio na implementação” dos investimentos “que irão contribuir para o desenvolvimento” do município.

Tarrafal de Monte Trigo receberá, a partir deste ano, investimentos à volta de 66 mil contos para a valorização da aldeia turística. O projeto foi lançado em Junho pelo primeiro-ministro.

Além da recuperação do edifício da antiga fábrica de conserva, está ainda previsto a construção de um posto de turismo, a melhoria das fachadas das casas, a relocalização das pocilgas à entrada desta zona, entre outras intervenções.

A ilha de Santo Antão vai ser contemplada com um investimento de 190 mil contos para a valorização de quatro aldeias turísticas, duas no Porto Novo, uma no Paul e outra na Ribeira Grande.