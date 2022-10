Silver Cloud leva 219 turistas à ilha em apenas uma semana

O navio de cruzeiros Silver Cloud, das Bahamas, voltou hoje, 17, a escalar o porto do Porto Novo, na ilha de Santo Antão, levando a bordo 89 turistas de várias nacionalidades, informaram as autoridades marítimas locais.

Trata-se da segunda vez em apenas uma semana que o Silver Cloud aportou à ilha de Santo Antão, tendo levado, a 11 de Outubro, 130 turistas a bordo para conhecer a “ilha das montanhas”, cujos operadores desejam a sua integração na rota do turismo de cruzeiros.

Para isso, tanto os operadores turísticos como as autoridades municipais têm vindo a defender, reiteradamente, a ampliação do porto do Porto Novo para poder receber navios de cruzeiros de maior porte.

A temporada de cruzeiros nos Portos de Cabo Verde arrancou a 07 de Outubro, com a escala do navio Viking Polaris, que foi, recentemente, construído e baptizado nos Países Baixos, informou a Empresa Nacional da Administração dos Portos (Enapor), através do seu site.

O Governo apresentou, em Março de 2021, o projecto de expansão do porto do Porto Novo, que representará um investimento que, segundo os estudos, pode chegar aos 39 milhões de euros.

O projecto aponta para uma infra-estrutura portuária capaz de receber, em simultâneo, dois navios de cabotagem, utilizando rampas Ro/Ro, e um navio de cruzeiro de 200 metros de comprimento.