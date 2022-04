Cabo Verde é um dos destinos de nova empresa inglesa de cruzeiros

Viagem inaugural da companhia britânica está marcada para o dia 20 deste mês, entre portos europeus. Arquipélago será local de paragem nos meses de inverno.

A Ambassador Cruise Line é uma nova companhia de cruzeiro dedicada a maiores de 50 anos, a primeira britânica a ser lançada desde 2010. A empresa baseada em Purfleet, Essex, no Reino Unido, apoiada pela sociedade por quotas Njord Partners LLP, com sede em Londres, vai ter a viagem inaugural, no dia 20, até ao porto de Hamburgo, na Alemanha.

Segundo informações publicadas no site da empresa, vão seguir-se mais 31 viagens, com escala em mais de 90 portos diferentes, incluindo as capitais bálticas, Gronelândia, Islândia e o Ártico, antes de navegar para a Escandinávia, Ilhas Canárias, Cuba, Caraíbas e Cabo Verde no Inverno. A Ambassador funcionará com o navio Ambience, de 1.400 passageiros.

O Ambience, com um comprimento de 245 metros e uma largura de 32 metros, nasceu em 1991 como Regal Princess antes de se juntar à frota da P&O Austrália e navegar como Pacific Dawn. Agora, foi completamente remodelado com novas tecnologias para reduzir as emissões atmosféricas de modo a cumprir os regulamentos da IMO Tier III, bem como equipada com sistemas avançados de tratamento de águas residuais e lastro, permitindo-lhe navegar mesmo em ecossistemas protegidos.

A equipa de gestão da Ambassador Cruise Line é constituída por executivos que trabalharam anteriormente na Cruise & Maritime Voyages, o CEO Christian Verhounig, o Chief Commercial Officer Christopher Coates, assim como Gary Hides e Simon Weeks.