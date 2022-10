Porto Novo: Cabo Verde Resort Beach Volley pronto em Junho de 2023

O empreendimento turístico Cabo Verde Resort Beach Volley, que está a ser construído na zona balnear de Curraletes, Porto Novo, Santo Antão, estará pronto em Junho de 2023 para receber competições internacionais.

A informação foi avançada pela representante dos investidores Sonya Dias durante um encontro com a edilidade porto-novense, em que se debruçaram sobre os avanços dos trabalhos e dos cronogramas de execução do projecto, cujo início da exploração acontecerá dentro de nove meses, com os serviços de hotel, restauração, piscinas, espaços de treinos e jogos.

Os responsáveis camarários reiteraram “todo apoio institucional” a este projecto, que, a seu ver, vai contribuir para o desenvolvimento do concelho do Porto Novo e com a criação de empregos no sector da hotelaria e turismo.

O empreendimento começou a ser contruído nos princípios de Setembro, mas ficou acertado o lançamento oficial do projecto com entidades governamentais e os promotores para que se possa conhecer o projecto.

Esta unidade turística, que representa um investimento de 1,5 milhão de euros, pertence ao investidor Marcel Schild, dos Países Baixos.

Este empreendimento turístico estará virado para a promoção do beach volley e na promoção dos desportos náuticos, concretizando assim “um desejo antigo” do empresário Marcel Schild.

Porto Novo, com potencial a nível do turismo de sol e praia, está a dar os primeiros passos na promoção dos desportos náuticos, diversificando, assim, a sua oferta turística.

A zona de Curraletes, que será transformada, nos próximos anos, numa estância balnear, projecto estimado em 30 mil contos, financiado pelo Governo no âmbito do plano operacional do turismo, lançado, em Junho, em Santo Antão, pelo Governo de Cabo Verde.