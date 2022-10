Porto Novo: Promotores do voleibol de praia regozijam-se com o empreendimento Cabo Verde Resort Beach Volley

Os promotores do voleibol de praia em Santo Antão estão satisfeitos com empreendimento turístico Cabo Verde Resort Beach Volley, que já está a ser erguido na zona balnear de Curraletes, nos arredores da cidade do Porto Novo.

Para Vaty Martins, promotor e praticante do voleibol de praia, este empreendimento “será o primeiro em Cabo Verde a envolver o turismo e os desportos de praia (beach volley)”, felicitando o investidor Marcel Van der Schild pelo “excelente projecto” que, no seu entender, trará boas perspectivas à esta modalidade desportiva. Vaty Martins disse ter recebido dos promotores deste investimento um conjunto de materiais “para dar a continuidade ao desenvolvimento” do beach volley em Santo Antão, oferta que, a seu ver, representa o “reconhecimento trabalho” que tem feito a nível nacional. As chuvas que ocorreram em Setembro danificaram o campo de voleibol de praia na cidade do Porto Novo, mas este internacional cabo-verdiano de voleibol de praia disse esperar “brevemente” ter as condições mínimas para continuar a desenvolver este desporto. O Cabo Verde Resort Beach Volley estará pronto em Junho de 2023 para receber competições internacionais, conforme a representante do investidor Sonya Dias. O hotel, que representa um investimento de 1,5 milhões de euros, estará a funcionar dentro de nove meses com serviços de alojamento, restauração, piscinas, espaços de treinos e jogos.

