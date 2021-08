Benefícios fiscais resultaram na criação de 832 postos de trabalho em 2018 – Tribunal de Contas

As renúncias fiscais através da atribuição de benefícios sociais resultaram na criação de 832 postos de trabalho em 2018, conforme do relatório do parecer do Tribunal de Contas à Conta Geral de Estado apresentado hoje à Assembleia Nacional.

O presidente do Tribunal de Contas de Cabo Verde (TC), João da Cruz Silva, revelou que esta é a primeira vez que se está a registar ou avaliar os impactos concretos das renúncias fiscais em Cabo Verde. “Pela primeira vez registamos com satisfação o facto de nos subsídios, benefícios fiscais termos um impacto concreto porque foram criados 832 postos de trabalho com os benefícios fiscais”, disse. Contudo, adiantou que o TC foi um bocadinho mais além, exigindo que nas próximas contas o Governo dê mais informações sobre investimentos realizados em sectores específicos e ilhas específicas do país, relativamente às renúncias fiscais no investimento no país. Em Cabo Verde existe um conjunto de incentivos fiscais que visa facilitar o investimento e reforçar a capacidade competitiva, nomeadamente a isenção do imposto de selo nas operações de contratação de financiamento, isenção do IUP na aquisição de imóvel destinado à instalação de projectos de investimentos e isenção de direitos aduaneiros na importação de materiais e equipamentos básicos essenciais para a materialização de investimentos. Existe ainda o crédito fiscal de 50% dos investimentos realizados nas áreas de turismo, transporte aéreo e marítimo, produção e montagem de equipamentos de energia renováveis, pesquisa e investigação científica entre outras, bem como a dedução à coleta por cada posto de trabalho criado.

