Hotéis da Praia com lotação reduzida e poucas reservas para época festiva

Os hotéis da cidade da Praia estão ainda com lotação reduzida e poucas reservas para a época festiva e os responsáveis acreditam que tal se deve aos condicionalismos impostos pela pandemia da covid-19.

Em declarações à Inforpress, o proprietário do hotel Cesária Évora, José Vasconcelos, avançou que há ainda uma fraca movimentação e, tendo em conta o facto de o movimento estar em baixo, a administração do hotel não previu qualquer actividade especial para o Natal e passagem do ano.

O responsável comercial do hotel Pestana Trópico, Érico Teixeira, por sua vez disse que tem havido uma melhoria em termos de lotação em relação ao período homólogo, ou seja face ao ano passado, mas ainda assim inferior aos anos anteriores à pandemia.

Contudo, acredita que na semana que antecede o “réveillon” o número de hóspedes poderá aumentar “consideravelmente”.

“Se comparamos com o último grande ano (2019) em termos de hotelaria, podemos dizer que ainda estamos abaixo do esperado. No ano passado, devido à pandemia, as unidades tinham de fechar mais cedo, o que não atraía o público, este ano estamos melhor”, comparou.

Érico Teixeira sublinhou que este ano estão previstas várias actividades para a época festiva, como animação com Dj por ocasião do Natal e música ao vivo para o final de ano.

Segundo a recepcionista do Hotel Santa Maria, Jaquelina Oliveira, é típico que por ocasião das festividades natalícias, a lotação esteja reduzida, mas na passagem do ano já contam com mais hospedes.

“O Natal é uma festa familiar, a maioria opta por passar em casa, mas nos dias que antecedem o final de ano, nota-se sempre um aumento de hóspedes e reservas”, explicou.

A gerente do hotel Vulcão que fica na Cidade Velha, Ribeira Grande de Santiago, Mery Andrade, avançou que com a descoberta da nova variante do coronavírus, ómicron, tiveram cancelamento de algumas reservas, mas acredita que no final de ano e início de 2022 o hotel poderá estar em situação mais favorável.

“Temos pacotes e actividades para o final do ano que, como sempre, agrada o nosso público. Tivemos cancelamentos por conta da nova variante do coronavírus, mas do final do ano até o início de Janeiro acredito que estaremos lotados”, reforçou.

O hotel Vulcão, segundo a gerente, tem apostado na diversificação de pacotes de festas nesta época festiva, o que tem atraído bastante o público.

“Temos pacotes com quartos incluídos, temos pacotes para quem quer passar em casa, para as empresas, temos actividades como jantares, músicas ao vivo, animação de Dj e muito mais”, sustentou.