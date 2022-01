Fogo e Brava vão ser Zona Económica Especial do Vulcanismo

O Governo quer alavancar o desenvolvimento da região Fogo/Brava. É neste sentido que avança com a criação da Zona Económica Especial do Vulcanismo, anunciou hoje a ministra Filomena Gonçalves.

A decisão saiu da reunião do Conselho de Ministros, realizada esta quarta-feira, em São Vicente, que aprovou a resolução para a criação de uma comissão interministerial, com o envolvimento dos municípios do Fogo e da Brava, para a apresentação de uma proposta de lei de criação de uma Zona Económica Especial do Vulcanismo, com epicentro na ilha do Fogo.

A ministra da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares realça que o vulcão activo é um dos grandes ativos económicos do país, do ponto de vista turístico.

“Sabemos que o nosso vulcão poderá servir à comunidade académica a nível mundial. Poderá servir também ao turismo nacional e sobretudo internacional. Ou seja, a criação desta Zona Económica Essencial do Vulcanismo é para alavancar o desenvolvimento da região Fogo/Brava”, diz.

Turismo a Norte

Durante a reunião, o executivo debruçou-se ainda sobre o programa operacional do turismo da região Norte do arquipélago, que faz parte de uma iniciativa maior que abrangerá todas as ilhas, e visa a materialização da visão do Governo sobre o turismo, diversificação e sustentabilidade.

“Este programa veio para levar o turismo para todas as ilhas de Cabo Verde para requalificar a oferta, para apostar no marketing digital, governança do turismo, sustentabilidade e qualificação dos recursos humanos”, explica.

A ministra destaca, em particular, o programa para São Vicente, que financiará projectos como a qualificação do Mercado de Peixe e integração da pesca na cadeia de valor do turismo, qualificação de núcleos museológicos, investimento no turismo cultural – Carnaval e URDI -, requalificação urbana de São Pedro, Calhau e Salamansa, criação da vila digital para o remote working, aposta no fomento empresarial da cadeia de valor do turismo, investimento no marketing digital para a promoção do destino São Vicente e investimento no Ocean Race.

O Conselho de Ministros também aprovou a resolução que cria o gabinete integrado de apoio ao programa de realojamento das ilhas do Sal e Boavista, assim como o roteiro para a elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável 2022/2026.