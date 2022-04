Governo aprova modelo de vale-cheque de aquisição de alimentos para animais

O governo passará a emitir vale-cheques que possibilitam a aquisição bonificada de alimentos para os animais monogástricos como aves, coelhos e suínos. A medida visa fazer face à escalada de preços a nível internacional, na decorrência da crise internacional causada pela guerra entre a Ucrânia e Rússia, segundo o Boletim Oficial de 13 de Abril.

Conforme explicita o documento, a medida, que foi aprovada em Conselho de Ministros, bonifica a aquisição de de alimentos para os animais monogástricos e determina os procedimentos da sua implementação junto dos beneficiários e vendedores.

A emissão e a liquidação dos vale-cheques, obedece ao regime de letras, livranças e cheques estabelecido pelo Decreto-lei nº34/2004 de 9 de Agosto.

O diploma entrou em vigor hoje.

De referir que recentemente o governo anunciou um conjunto de medidas para mitigar o aumento dos preços dos produtos de primeira necessidade que o país atravessa, face à instabilidade internacional.

Uma das medidas, foi o congelamento dos preços do gás butano e combustíveis para electricidade por três meses, com os restantes a subirem 5%.

No que refere à inflação, o INE informou hoje que situou-se em 3,8% em Março de 2022, tendo registado uma taxa de variação mensal de 1,2%, valor superior em 0,5 pontos percentuais (p.p) ao registado no mês anterior. Os dados indicam ainda que a taxa de variação acumulada do IPC foi de 2,8%, taxa superior em 2,1 p.p. à observada no mês homólogo do ano anterior.