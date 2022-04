IIB associa-se ao governo na importação bens alimentares de primeira necessidade

O International Investment Bank (IIB) e o governo assinaram, esta segunda-feira, um memorando de entendimento dedicado ao financiamento de importações de bens alimentares de primeira necessidade, essenciais para a segurança alimentar, nutricional e manutenção da capacidade produtiva do sector pecuário.

Segundo o presidente da Comissão Executiva da instituição, Francisco Ferreira, num contexto de elevada incerteza macroeconómica a nível internacional, foi solicitada a participação do IIB enquanto parceiro dos principais steakholders, no qual se inclui o governo de Cabo Verde.

“E nesse intuito, o banco desenvolveu uma estrutura conceptual que se baseia na criação de uma linha de imputação especializada e inteiramente dedicada à importação de matérias-primas, com o intuito de criar condições de escalabilidade adequadas à uma melhor afectação do preço dessas mesmas importações, com o intuito de contribuir para mitigar os efeitos que a inflação internacional deverá ter na economia de Cabo Verde. Cabe-nos agora trabalhar para definir os factores fundamentais que definirão esta linha de importação, que acreditamos ser de maior interesse para todos os agentes importadores deste sector”, disse.

Por sua vez, o ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, referiu que o entendimento marca o início de negociações com o IIB que, a seu ver, já tem o “know how” em linhas de créditos que permitem a importação e também na gestão logística dos cereais e outros produtos alimentares de primeira necessidade.

“Este memorando de entendimento visa estabelecer o ambiente institucional favorável, para que a negociação do crédito passa a ser feito. Este memorando não obriga as partes a nada ainda que não seja apenas o efeito de induzir a negociação. Negociação esta que será feita, com certeza, com o envolvimento das empresas de importação de cereais”, assegurou.

O governante considerou o crédito concedido por aquele banco bastante favorável, com condições "quase concessionais” para a referida importação.

“Há aqui a ligação entre aquilo que é a oferta dos serviços financeiros com as possibilidades que temos em matéria de gestão de estoques à distância. Porque comprando, não temos de ter todo o produto ao mesmo tempo, mas já sabemos que temos uma aquisição feita e que garante ao país a estabilidade que pretendemos”, frisou.

Para a pecuária, segundo o ministro, o memorando será bom, já que 96% do milho importado por Cabo Verde destina-se a produção da ração animal e é a componente maior da ração animal.

“Negociando um bom preço do milho e assegurando que não haja ruptura estamos, de facto a assegurar que a pecuária seja estabilizada, haja previsibilidade em matéria de ração e isto tudo em conjugação com as outras medidas que o governo anunciou, designadamente a bonificação da ração, vai permitir que a actividade pecuária passa a ser continuada, gerando rendimento para aqueles que a praticam e acima de tudo garantindo que tenhamos produtos pecuários no mercado”, disse.

O memorando vai vigorar por 360 dias, mas o acordo em si terá as suas próprias condições de acordo com Gilberto Silva.