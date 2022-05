A Agência Reguladora Multissectorial da Economia-ARME fixa em 5,32% o anual da Constante de Iluminação Pública (KIP) para a Contribuição do Custeio do Serviço de Iluminação Pública (CIP), em 2022. Em 2021, o KIP era de 5,49%.

Conforme uma portaria governamental de 3 de Maio, o valor do KIP, ora estabelecido, já está em vigor.

A mesma fonte informa que a ARME estabeleceu o valor anual máximo de 8,86 escudos por cada kWh injectado na rede pública para os produtores de electricidade com base em energias renováveis e o mesmo valor anual, 8,86 escudos, por cada kWh como tarifa de venda do excedente de energia produzida no regime de microprodução.

Em 2021, esse valor máximo era de 8,04 escudos.