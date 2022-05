Movimento nos portos de Cabo Verde cresce para mais de 98 mil passageiros

Os portos de Cabo Verde movimentaram 98.275 passageiros no transporte marítimo interilhas em Abril, 22,7% acima do registado no mesmo mês de 2021, de acordo com dados oficiais divulgados pela ENAPOR.

Segundo o relatório mensal de tráfego da Enapor o registo de Abril representa também um ligeiro aumento (1%) face ao mês anterior e mantém a recuperação das fortes quebras desde 2020, quando as viagens interilhas de passageiros foram condicionadas pelas medidas para conter a pandemia de covid-19. Em Abril, o movimento no Porto Grande representou 36% do total e no Porto Novo 32,9%. O Porto da Praia registou uma quota de 10% do total, com um movimento de 9.841 passageiros em Abril, indica o relatório da Enapor, a que a Lusa teve hoje acesso. A CV Interilhas, liderada (51%) pela portuguesa Transinsular, do grupo ETE, detém desde Agosto de 2019 a concessão do serviço público de transporte marítimo de passageiros e carga, por 20 anos, e concentra estas operações -- que desde Março passado envolvem também um operador marítimo privado local com ligações regulares entre Santo Antão e São Vicente -- tendo admitido anteriormente que a pandemia representou uma quebra de 30% na actividade em 2020. Globalmente, os portos de Cabo Verde movimentaram em Abril 668 escalas de navios, mais 17,2% face ao mesmo mês de 2021 e um aumento de 16% tendo em conta o volume no mês anterior, em Março, enquanto o movimento de mercadorias, em termos homólogos, caiu 3,7%, para 206.404 toneladas. A Lusa notificou anteriormente que os portos de Cabo Verde movimentaram em 2021 um recorde de 1.089.013 passageiros, um aumento de 43,5% face a 2020, recuperando dos efeitos da pandemia de covid-19. De acordo com o relatório de tráfego anual elaborado pela Enapor, no espaço de um ano foram movimentados mais 330.270 passageiros, em embarques e desembarques, face aos 758.743 em todo o ano de 2020. Com este desempenho, os portos de Cabo Verde voltam a ultrapassar a marca de um milhão de passageiros movimentados num ano, atingida pela primeira vez em 2019, então com 1.069.642 e um aumento de quase 9% face a 2018. Segundo os dados da Enapor, os portos de Cabo Verde movimentaram, globalmente, 6.802 navios em escalas (+5,7%) durante o ano de 2021, enquanto o movimento de mercadorias também subiu (8,4%), para 2.355.883 toneladas. As ligações marítimas de passageiros foram totalmente suspensas pelo Governo entre final de Março e meados de Maio de 2020, com o estado de emergência, para conter a transmissão da covid-19. A partir de 03 de Setembro de 2020, os navios que garantem essas ligações interilhas passaram a poder usar até 75% da lotação nas viagens superiores a três horas e meia, contra os 50% estipulados desde a retoma do serviço em Maio, devido à pandemia de covid-19, conforme previsto numa resolução do Conselho de Ministros. Essas restrições foram totalmente levantadas em Agosto de 2021, por decisão do Governo, face ao avançado processo de vacinação contra a covid-19, obrigando os passageiros à apresentação de teste negativo ou certificado de vacinação.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.