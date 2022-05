Novo código marítimo entra em vigor em Agosto

​O novo código marítimo de Cabo Verde deverá entrar em vigor em Agosto. O documento, revisto e actualizado, tem como base o código anterior e incide, sobretudo, na modernização, harmonização e adequação do diploma aos instrumentos internacionais.

Giliardo Nascimento, coordenador da equipa nacional de acompanhamento e seguimento do código marítimo, explica que a proposta de novo código marítimo vai chegar ao parlamento “com toda a regulamentação pronta”.

“De realçar também a ampla regulamentação do código. Tínhamos um código que não era, praticamente, regulamentado, temos a vantagem de ter agora um código que vai chegar ao parlamento já com toda a sua regulamentação pronta para ser posteriormente aprovada. Também se mexeu em outras legislações avulsas, numa lógica de modernização e de readequação com os instrumentos internacionais até então existentes”, diz.

O novo código marítimo, segundo os promotores, envolve tudo o que é “de interesse para conhecimento e funcionamento do sector marítimo”.

“Foi um dos principais objectivos, modernizar, simplificar procedimentos, adopção de práticas internacionais que consideramos que possam ser beneficiantes para a economia cabo-verdiana”, assegura Giliardo Nascimento.

O reposicionamento da hipoteca entre os créditos marítimos, de modo a tornar a bandeira de Cabo Verde mais atractiva, a reorganização da ordenação económica do transporte marítimo, actualização de aspectos do regime de seguro marítimo, entre outras, são apontados como “ vantagens da revisão do Código Marítimo.

Segundo este responsável, o diploma propõe um “novo conceito” de administração dos assuntos marítimos, com princípio e procedimentos específicos “para uma actuação integrada das várias entidades”.

O documento é financiado pela União Europeia, através do fundo Europeu de desenvolvimento, em cerca de 45 mil contos. A execução do projecto começou em 2019 com duração de 2 anos mas o prazo foi prorrogado para Junho de 2022, devido à situação pandémica.

A proposta de novo código marítimo foi socializada esta quarta-feira, em São Vicente, com os jornalistas. Iniciativas semelhantes deverão acontecer nos próximos dias com a sociedade civil e players do sector, bem como com os partidos com assento no parlamento.