​David Dias Fernandes vence concurso “melhor queijo tradicional” de Monte Grande

O criador de gado, David Dias Fernandes venceu hoje o primeiro concurso “melhor queijo tradicional” de Monte Grande realizado no quadro da primeira edição da Festa do Queijo, que decorreu de 24 a 29 de Maio.

No concurso restrito aos produtores da localidade de Monte Grande, zona sul do município de São Filipe, contou com a participação de 22 criadores/pastores, tendo cada um participado com dois queijos fabricados a base de leite cru (tradicional), em uma das condições é que os queijos não podiam ser colocados no frio em nenhuma circunstância.

O júri constituído por três elementos, um técnico e com experiência no fabrico de queijo, um pastor e um elemento da queijaria de Cutelo Capado que avaliou aspectos como cor, cheiro, aroma, consistência e sabor e textura (olhaduras).

Na segunda posição classificou-se Jorge Alex Andrade da Silveira e na terceira posição Alfredo Alves Fernandes.

O valor disponibilizado pela autarquia de São Filipe para reforçar o prémio, 50 mil escudos, foi dividido de modo a contemplar todos os criadores/produtores que participaram do concurso.

Assim ao vencedor, David Dias Fernandes, foi-lhe atribuído um bode de raça melhorada e sete mil escudos, ao segundo, Jorge Alex Andrade da Silveira, o valor de cinco mil escudos e três sacos de milho e ao terceiro, Alfredo Alves Fernandes, três mil escudos e dois sacos de milho, sendo que os restantes 35 mil escudos foram divididos aos 18 participantes do concurso cujo produto não figurou dos três primeiros classificados.

O vencedor mostrou-se satisfeito pelo facto do seu queijo ter sido considerado o “melhor” nesta primeira edição da Festa de Queijo de Monte Grande, observando que nos últimos dois anos tem-se dedicado mais à produção de queijo.

David Dias Fernandes, que conta com mais de 30 anos na área de criação de gado, caprino e bovino, disse que o prêmio é um incentivo para continuar a melhorar cada vez mais o seu produto e aumentar a própria produção, sublinhando que também participou da formação que foi ministrada no quadro da Festa do Queijo.

Este domingo assistiu-se uma espécie de romaria para a localidade de Monte Grande, no último dia da primeira edição da Festa do Queijo, que contou com participação de muitas pessoas, incluindo responsáveis de instituições publicas e privadas da ilha.