Tarrafal quer atrair investimentos para o turismo com parcerias de municípios “amigos”

O presidente da Câmara Municipal do Tarrafal encontra-se em Portugal para cumprir uma agenda de trabalho e contactos com as câmaras municipais geminadas deste país europeu, visando, de entre outros, atrair investimento para o turismo no município.

Em declarações à Inforpress em Lisboa, José dos Reis explicou que nesta visita vai estar em contacto com as câmaras municipais do Distrito de Lisboa, mas também com da região norte de Portugal, assim como os institutos politécnicos que acolhem estudantes tarrafalenses.

“Estou a fazer contacto com a Câmara Municipal de Grândola, que é parceira e amiga, cumprir uma agenda de trabalho com a Câmara Municipal de Marinha Grande e com os institutos politécnicos que vem acolhendo estudante do Tarrafal durante vários anos”, disse o edil.

José dos Reis lembrou que a primeira geminação do município do Tarrafal foi com o município da Amadora, por isso disse entender que o caminho é no sentido de “mobilização de parcerias e conjugação de estratégias com municípios amigos a nível do país e do exterior”, já que “a cooperação descentralizada é um caminho para que se possa mobilizar financiamentos”.

“O sector do turismo é sem dúvida estratégico para o desenvolvimento do município do Tarrafal, e neste momento há uma convergência de opiniões por parte do Governo, da própria Câmara Municipal do Tarrafal e dos operadores económicos, em tudo fazer para que Tarrafal venha a ser o principal polo de atracção turística a nível da ilha de Santiago”, frisou.

Para José dos Reis, esse objectivo requer um grande “djunta mon” (juntar de mãos), nomeadamente na mobilização das parcerias a nível internacional, “aproveitando também aquilo que é disponibilidade de investimento da parte do Governo de Cabo Verde e do Banco Mundial”.

Conforme explicou, neste momento estão a trabalhar num pacote de financiamento voltado para o município do Tarrafal no quadro do Plano Operacional do Turismo, sem esquecer a mobilização de parcerias a outros níveis para que seja possível “acrescentar valores e fazer do turismo um factor determinante para produção de riqueza e para o crescimento económico do município”.

José dos Reis indicou que já esteve em contacto com o Instituto Politécnico de Beja, uma instituição de educação e formação que vem tendo uma relação de parceria “muito efectiva” com o município do Tarrafal.

Para esta terça-feira, 07, José dos Reis vai estar em contacto com os estudantes do Tarrafal no Instituto Politécnico de Bragança, sublinhando que esta deslocação relaciona-se com a relação de parceria “muito antiga” entre a Câmara Municipal do Tarrafal e os diversos politécnicos de Portugal, “cuja intenção é trabalhar no reforço dessas relações”.

“Queremos estar perto desses institutos para inteirarmos daquilo que é o funcionamento e os cursos disponibilizados, mas também conhecer as dificuldades, os anseios e os desafios que os nossos estudantes vêm enfrentando para que, efectivamente, possamos dar uma colaboração mais afectiva na resolução dos problemas”, garantiu o presidente da Câmara Municipal do Tarrafal.