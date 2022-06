Vueling inaugura voos low-cost para Cabo Verde

Avião da companhia aérea low cost espanhola Vueling aterrou hoje pela primeira vez no aeroporto do Sal.

O aeroporto do Sal recebeu hoje, pela primeira vez, um voo de uma empresa low cost.

A companhia aérea Vueling aterrou no aeroporto do Sal às 16h30 e a bordo do Airbus A320 vinham 146 passageiros.

Uma lotação que Francisco Martins, administrador do Instituto de Turismo de Cabo Verde, considera boa, tendo em conta que a aeronave transporta um total de 180 passageiros.

Em declarações ao Expresso das Ilhas, após a chegada do avião, Francisco Martins considerou que a inauguração dos voos regulares da Vueling "marca o início de um novo capitulo no turismo em Cabo Verde". "A entrada de voos low-cost era um objectivo antigo", aponta Francisco Martins.

O responsável do Instituto de Turismo disse ainda que "há contactos para o início de operações de mais companhias aéreas low cost" em Cabo Verde, mas escusou-se a adiantar quais, dizendo apenas que a próxima operação se deverá iniciar ainda este ano. "Em Outubro vai iniciar-se mais uma operação vinda da Europa, mas o governo, em breve, irá anunciar".

Quanto a perspectivas para o turismo low-cost, Francisco Martins explica que "vai permitir a Cabo Verde que os seus estabelecimentos hoteleiros, restaurantes, serviços que estão na cadeia do turismo terem mais procura. Queremos dinamizar a procura com o aumento de fluxo de voos e que as ofertas de voos sejam mais frequentes e a preço mais atractivo".

De referir ainda que a Vueling efectua um voo semanal, aos sábados, entre Barcelona e o Sal.