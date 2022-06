Cotação do barril Brent para entrega em Agosto sobe para 114,13 dólares

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em agosto encerrou, ontem, no mercado de futuros de Londres em alta de 0,89%, para os 114,13 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência em Cabo Verde para a fixação de preços dos combustíveis, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 1,01 dólares acima dos 113,12 com que fechou as transações na sexta-feira.

O preço do Brent registou um aumento, depois da acentuada desvalorização de sexta-feira em que recuou mais de 5,5%.

Com os mercados dos EUA encerrados, os investidores estiveram atentos à possibilidade de as sanções à Federação Russa limitarem o nível da oferta global, quando a recuperação pós-pandemia impulsiona a procura.