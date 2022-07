ERIS apreende cerca de 64 kg de produtos em estabelecimentos comerciais na Praia

No âmbito da sua competência de supervisão do sector alimentar, a Entidade Reguladora Independente da Saúde (ERIS) apreendeu, entre 24 e 25 de Maio, 64.010 Kg de produtos diversos, durante uma acção de verificação do cumprimento da legislação referente à produção e comercialização de bebidas alcoólicas, e ainda aos aspectos relacionados com o licenciamento comercial.

Durante esse período, conforme divulgou na passada quarta-feira a instituição, também foram verificados os livros de reclamações, cartões de sanidade, afixação de preços, emissão de facturas, dentre outras, no âmbito do Fórum das Inspecções de Segurança Alimentar e das Actividades Económicas (FISAAE). Como resultado dessas acções, explica que foram efectuadas 15 acções de inspecção, que culminou na emissão de 10 autos de notícia, cinco autos de apreensão, seis autos de advertência e um auto de suspensão, devido à falta de higiene e organização dos estabelecimentos, equipamentos e utensílios, presença de pragas, ausência de livro de reclamaçõs, géneros alimentícios com prazo de validade vencido, conservação de alimentos a temperaturas inadequadas, alteração, ocultação ou inutilização das indicações obrigatórias constantes na rotulagem. “Assim, foram apreendidos um total de 64 Kg de produtos diversos, conforme autos de apreensão emitidos”, lê-se. Recorde-se que, o FISAAE é constituído pelos nove países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e foi criado em 2013 por ocasião da realização do I Fórum das Autoridades de Inspeção Económica dos Países da CPLP, na Praia. Actualmente, participam no Fórum, os representantes de entidades da área da inspecção sanitária dos alimentos de Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e de Timor Leste. Da parte de Cabo Verde, integram o FISAAE, a ERIS e a Inspeção-geral das Actividades Económicas (IGAE).

