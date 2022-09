ERIS suspende 4 estabelecimentos de restauração e elabora 19 autos de medidas correctivas na Praia

Durante acções de fiscalização em estabelecimentos alimentares alocados em unidades turísticas na Praia, a Entidade Reguladora Independente da Saúde (ERIS) suspendeu quatro estabelecimentos de restauração e elaborou 19 autos com a intenção de corrigir as condições de higiene, estado de conservação e organização dos espaços e à presença de pragas.

Segundo um comunicado da entidade, divulgado hoje, as acções de fiscalização foram realizadas de 25 de Julho a 8 de Agosto de 2022.

No total, foram efectuadas 23 acções de inspecção em estabelecimentos do sector alimentar, dos quais 12 estão instalados em unidades de alojamento turístico, 10 instalados no Aeroporto Internacional Nelson Mandela e um instalado no Porto da Praia.

Como resultado, a ERIS informa que foram elaborados 19 autos de medidas correctivas, elencando as medidas imediatas a serem implementadas pelos estabelecimentos, com a intenção de corrigir as situações verificadas, referentes às condições de higiene, ao estado de conservação e organização dos espaços, à presença de pragas, dentre outras não conformidades detectadas.

Ainda, no decorrer das acções de inspecção foram realizadas suspensões da actividade de quatro estabelecimentos de restauração.

De acordo com a mesma fonte, as acções foram realizadas em colaboração com a Câmara Municipal da Praia (CMP), a Delegacia de Saúde da Praia, a Empresa Nacional de Aeroportos e Segurança Aérea (ASA) e a Polícia Nacional.