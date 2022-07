​Quercus CV aponta mobilização de água, famílias auto-sustentáveis e energias limpas como desafios

O director da Quercus Cabo Verde defendeu hoje o reforço de projectos de mobilização de água para agricultura, assim como a maximização de iniciativas que façam com que as famílias sejam resilientes e auto-sustentáveis. O objectivo é fazer face às alterações climáticas, que afectam de forma mais severa os países pobres e em desenvolvimento.

As sugestões de Avelino Pires foram feitas esta manhã, durante a apresentação do tema “O aumento da temperatura da Terra como uma das principais consequências das alterações climáticas”, no âmbito da reunião temática da União Interparlamentar – Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (UIP-CPLP) sobre mudanças climáticas no espaço lusófono, que decorre na Assembleia Nacional, na Praia.

“Temos que saber inovar também na agricultura, e essa inovação não pode ser encarada como inventar algo novo. É trazer novas soluções que existem noutras paragens e que podem ser adaptadas em Cabo Verde e com resultados extremamente positivos. Já existem vários projectos em andamento em Cabo Verde. É preciso a massificação da aposta neste aspecto para que as famílias não tenham que depender unicamente da chuva”, refere.

O responsável da associação ambiental realça que a mobilização de água para a agricultura deve ser reforçada através da dessalinização, assim como pela via do tratamento das águas residuais, que podem ser utilizadas tanto para a rega, para a criação e manutenção de áreas verdes ou para o consumo.

Avelino Pires lembra que os solos no arquipélago têm perdido a sua fertilidade ao longo dos anos, devido à erosão, fraca cobertura vegetal, entre outros factores ligados aos impactos das alterações climáticas.

“Aqui vale salientar que em Cabo Verde a produção agrícola foi sempre precária ou mais ou menos, em dependência das condições de precipitação. No entanto, este sector emprega cerca de 15% da população e contribui de forma significativa para o abastecimento dos alimentos, principalmente na zona rural. Daí que nós temos que ter uma preocupação em relação a essa questão”, defende.

A mesma fonte aponta a dependência da energia produzida através de combustíveis fósseis como outro desafio do país. Avelino Pires acredita que Cabo Verde tem condições para alargar a produção de energia limpa, pelo que defende a massificação da produção de microgeração de energia através de painéis fotovoltaicos, a promoção das construções sustentáveis e incentivar a substituição do sistema da iluminação pública nos municípios.