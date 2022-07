Primeiro-ministro anuncia reforço da frota dos TACV

Ulisses Correia e Silva anunciou hoje, no parlamento, que um novo aparelho será introduzido na frota da TACV e que a normalização da companhia aérea irá acontecer.

“A TACV está na fase de transição da saída da grave crise provocada pela pandemia da COVID 19 no setor dos transportes aéreos. Retomou os voos, a reestruturação e redimensionamento da empresa irá ser concluída, um novo aparelho será introduzido na frota e a normalização irá acontecer”, discursou durante a abertura do debate sobre o Estado da Nação.

Recorde-se que a TACV opera desde Março um Boeing 737-700 da angolana TAAG, de matrícula D4-CCI, cedido em ‘wet leasing’, regime contratual em que uma companhia aérea disponibiliza o avião, a tripulação, garante a manutenção e suporta o seguro do avião, recebendo o pagamento pelas horas operadas por parte da companhia operadora, neste caso a TACV.

Ainda no seu discurso, Ulisses Correia e Silva referiu à concessão dos aeroportos à Cabo Verde Airports, constituída pela VINCI/ANA.

Correia e Silva assegurou que no primeiro trimestre de 2023 está prevista a conclusão das obras do terminal do aeródromo de S. Filipe no Fogo.