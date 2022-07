Apesar das crises, investimentos privados aumentaram

O Chefe do Executivo disse que apesar das crises, o interesse, a confiança e a procura externa por Cabo Verde para a realização de investimentos e as condições criadas para o empresariado nacional fizeram aumentar carteira de investimentos privados.

Ulisses Correia e Silva afirmou ainda, durante a abertura do debate sobre o Estado da Nação que muitos investimentos estão em fase de construção e que a sua conclusão gerará mais empregos.

A retoma do turismo, conforme o governante, é um facto e tem efeito direto na retoma do emprego e criação de novos empregos e os hotéis registam uma ocupação alta no verão e há boas perspetivas para a época de inverno.

Neste sentido, anunciou que um forte Programa Operacional do Turismo será implementado no período 2022/2026, orçado em 200 milhões de Euros e dinamizará a construção civil, os serviços e o emprego.