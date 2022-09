Governo faz ajuste de cerca de 198 milhões de escudos no OE 2022 para reprogramar despesas

O Conselho de Ministros autorizou a transferência de 198.882.927 escudos com vista a reprogramação de despesas, como melhoria de condições de estadia dos doentes evacuados, reforço de algumas rubricas no orçamento de funcionamento da Presidência da República e da necessidade de disponibilizar um espaço para instalação do Ex-Presidente da República.

A informação consta numa resolução publicada esta quarta-feira, 31, no Boletim Oficial e que já se encontra em vigor.

O governo justifica a transferência do montante com a necessidade de recursos adicionais para dar resposta as medidas de prevenção e mitigação dos efeitos do aumento de preços nos combustíveis; com o aumento do número de doentes evacuados do regime não contributivo, para Portugal acima do inicialmente previsto no Orçamento do Estado para o ano Económico de 2022, e com o objectivo de melhorar as condições de estadia dos doentes evacuados, em que se regista a necessidade de reforçar a rúbrica evacuações de doentes para cobrir as várias demandas nas diversas especialidades médicas.

“Considerando a necessidade de reforçar algumas rubricas no orçamento de funcionamento da Presidência da República e da necessidade de disponibilizar um espaço para instalação do ex-Presidente da República; Considerando que as atividades náuticas colocam Cabo Verde na centralidade do interesse do desporto internacional e que nesse quadro urge viabilizar os compromissos para realização das atividades no âmbito do Ocean Race”, lê-se.

Segundo a mesma fonte, o governo pretende também regularizar a orçamentação na unidade “erradicação da violência de género”, inscrita no orçamento do Instituto Cabo-Verdiana da Igualdade e Equidade, de forma a materializar os compromissos assumidos.