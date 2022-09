IGAE apreende 441 manuais escolares

A Inspecção-geral das Actividades Económicas (IGAE) apreendeu esta sexta-feira, 441 manuais escolares num estabelecimento comercial que não está credenciado pela FICASE.

Num comunicado publicado na página de Facebook, a IGAE afirma que os referidos manuais estavam a ser vendidos a um preço superior ao estabelecido na tabela de venda ao público constituindo, assim, uma infração contra a economia.

Dos 441 manuais apreendidos estão 13 volumes de 4 livros do 1º ano;16 volumes de 4 livros de 2º ano; 20 volumes de 3 livros do 3º ano; 19 volumes de 4 livros do 4º ano; 10 volumes de 7 livros do quinto ano; 9 volumes de 7 livros do 6º ano e 8 volumes de 7 livros do 8º ano.

“Não foram encontrados livros de 7º ano por terem sidos todos vendidos”, diz o comunicado.

A IGAE garante que vai continuar a estar atenta à comercialização de manuais escolares por estabelecimentos comerciais não credenciados para o efeito e cujo valor esteja acima da tabela fixada pela FICASE.